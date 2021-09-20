Представник талібів закликав залучити США до відповідальності за події минулих років

Прес-секретар руху «Талібан» Забіулла Муджахід закликав залучити США до відповідальності за події минулих років.

Про це Муджахід заявив в інтерв’ю китайським ЗМІ, коментуючи авіаудар США в Кабулі 29 серпня, в результаті якого загинули 10 осіб, у тому числі 7 дітей.

За його словами, це не єдиний подібний випадок, коли жертвами дій США ставали мирні жителі.

«США ось уже 20 років вбивають мирних громадян в Афганістані», – сказав представник талібів, назвавши дії Вашингтона порушенням прав людини.

Муджахід зазначив, що подібні події призводять до гуманітарної катастрофи.

«США повинні бути притягнуті до відповідальності за події минулих років. Щоб відшкодувати вбивство і тиск, вони повинні почати співпрацювати з афганським народом», – підкреслив прес-секретар.

Авіаудар в Кабулі, який призвів до загибелі 10 осіб

США завдали 29 серпня в Кабулі авіаудар за допомогою БПЛА по автомобілю, за яким стежили протягом декількох годин. Приводом послужило те, що знаходиться в автомобілі людина нібито пов’язаний з афганської осередком терористичної організації ДЕАШ і планує здійснити теракт в аеропорту Кабула.

Однак згодом стало відомо, що убитий в результаті авіаудару Замарі Ахмаді не мав відношення до терористичної організації ДЕАШ, у нього в автомобілі не було вибухових пристроїв. 43-річний Замарі Ахмаді був співробітником американської некомерційної організації Nutrition and Education International.

Разом з ним загинули ще 9 осіб, в тому числі 7 дітей.

Серед убитих був і Ахмад Насир, який надавав американській армії послуги перекладача.