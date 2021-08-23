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АФГАНІСТАН

Панджшер – єдина афганська провінція, що не здалася талібам

Гліб Парфененко
etty Images
Getty Images

Талібану вдалося захопити Афганістан всього за кілька днів, але є лише одна провінція в країні, яка виступила проти них. Вона розташована приблизно в 150 кілометрах від столиці Кабула і названа на честь долини, в якій він розташована.

У провінції Панджшір сформовані загони опору радикальним талібам, до теперішнього часу до них приєдналися кілька тисяч чоловік.

Панджшер - єдина афганська провінція, що не здалася талібам
BTA

Але як довго вони протримаються?

«Сотні моджахедів Ісламського Емірату направляються в штат Панджшер, щоб взяти його під свій контроль після того, як місцева влада відмовилася передати його мирним шляхом», – заявили таліби арабською мовою в своєму акаунті в Twitter рано вранці в понеділок.

Через кілька годин вони заявили, що насправді шукають політичне рішення Панджшерскому опору.

У той же час таліби заявили, що їх бойовики з сусідніх округів Бадахшан, Тахар і Андараб в Баглані зайняли позиції недалеко від провінції.

Рельєф Панджшерской долини грає ключову роль в її обороноздатності. Прихований в гірському хребті Гіндукуш і доступний тільки через вузьку ущелину, місцеві сили довгий час використовували його віддаленість як перевагу перед потенційними загарбниками.

Панджшер - єдина афганська провінція, що не здалася талібам
Getty Images

Панджшер не був завойований талібами навіть під час їх першого правління в Афганістані з 1996 по 2001 рік.

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