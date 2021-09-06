Опір у Панджшері: Ми переходимо до партизанської війни

Сили опору в Панджшері змінюють тактику, заявив їхній представник Алі Майсам Назарі, якого цитує РІА Новини. Бійці опору переходять до партизанської війни з талібами; Зараз вони відступають в гори, звідки будуть продовжувати протистояння, пояснив він.

Раніше лідер повстанського ополчення Ахмад Масуд закликав усіх афганців активно протистояти руху Талібан, який захопив владу.

В іншому випадку, за його словами, країна ризикує стати «відсталою, темною і далекою від будь-якої культури».

У серпні, на тлі виведення американського контингенту з республіки, таліби захопили всі великі міста і прикордонні переходи і оголосили про припинення 20-ти річної війни. Єдиною непідконтрольною їм провінцією був Панджшер на північний схід від Кабула, одна з найменших провінцій як по площі, так і по населенню. Там під керівництвом польового командира Масуда відбулося перегрупування сил опору, повідомляє «Фокус».

Талібан і ополченці незмінно повідомляють про успіхи в протистоянні. Однак сьогодні вранці нова влада оголосили, що взяли під свій контроль Панджшер, хоча пізніше ця інформація була спростована.