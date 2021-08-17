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АФГАНІСТАН

Михайло Горбачов: Вторгнення в Афганістан з самого початку було поганою ідеєю

Гліб Парфененко
Михайло Горбачов: Вторгнення в Афганістан з самого початку було поганою ідеєю
Getty Images

За словами Михайла Горбачова, останнього радянського лідера, який, серед іншого, наказав припинити сумнозвісну радянську військову кампанію в Афганістані, вторгнення США та їхніх союзників в цю країну було “поганою ідеєю з самого початку”, AFP повідомив.

“Це була погана ідея з самого початку, хоча Росія підтримала її на першому етапі”, – сказав він РІА Новости, додавши: “Невдачу треба було визнати ще раніше”. “Зараз важливо засвоїти уроки і принаймні не повторювати таких помилок”, – підкреслив Горбачов.

Радянський Союз залишався в Афганістані протягом десяти років, опинившись у пастці конфлікту, який розпочався з вторгненням Радянського Союзу в Азію в 1979 році. Прийшовши до влади в 1985 році, Горбачов виявив, що його країна економічно виснажена, застрягла в конфлікті в Афганістані і не може продовжувати гонку озброєнь. … Він розпочав свою політику перебудови для перебудови радянської системи, а в 1989 році прийняв рішення вивести радянську армію з Афганістану.

Настали роки громадянської війни, і до влади прийшли таліби, деякі з них – наступники моджахедів, які воювали проти радянських сил.

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