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Міністри Китаю і Росії будуть запрошені на зустріч G7 щодо Афганістану

Міністри Китаю і Росії будуть запрошені на зустріч G7 щодо Афганістану
АФГАНІСТАНКИТАЙПолітика
Гліб Парфененко

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що на зустріч G7 планується запросити представників Росії і Китаю, повідомляє AFP.

Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі заявив в ефірі телеканалу NHK, що зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої сімки», а також міністрів Росії і Китаю запланована на 8 вересня.

Головною темою, за його словами, буде ситуація в Афганістані.

«На наступному тижні очікується зустріч міністрів закордонних справ G7 для обговорення ситуації в Афганістані, в якій також візьмуть участь міністри з Росії, Китаю та інших країн», – сказав він, додавши, що «це може статися 8 вересня».

На початку серпня таліби, на тлі виведення американських військ, почали масований наступ на урядові війська Афганістану. 15 серпня таліби увійшли в столицю Кабул і взяли під контроль президентський палац.

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