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Китай: ми не повинні вводити санкції проти талібів

Китай: ми не повинні вводити санкції проти талібів
BGNES
АФГАНІСТАНКИТАЙПолітика
Гліб Парфененко

Китай заявив, що міжнародне співтовариство має підтримувати можливості для позитивного розвитку в Афганістані, а не вводити санкції проти талібів, повідомляє Associated Press.

«Міжнародне співтовариство має заохочувати розвиток ситуації в Афганістані в позитивному напрямку, підтримувати мирне відновлення, покращувати добробут людей і збільшувати можливості для незалежного розвитку», – заявив репортерам офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

«Постійне введення санкцій і тиску не може вирішити проблему, а буде мати тільки протилежний ефект», – цитує його слова БТА.

Китай використовує інциденти в аеропорту Кабула, щоб посилити критику дій США в Афганістані, зокрема, спроб США встановити демократію західного зразка. Китай, який має невеликий кордон з Афганістаном, залишив своє посольство в Кабулі відкритим і прагне до дружніх відносин з талібами.

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