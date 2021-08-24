Китай: ми не повинні вводити санкції проти талібів

Китай заявив, що міжнародне співтовариство має підтримувати можливості для позитивного розвитку в Афганістані, а не вводити санкції проти талібів, повідомляє Associated Press.

«Міжнародне співтовариство має заохочувати розвиток ситуації в Афганістані в позитивному напрямку, підтримувати мирне відновлення, покращувати добробут людей і збільшувати можливості для незалежного розвитку», – заявив репортерам офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

«Постійне введення санкцій і тиску не може вирішити проблему, а буде мати тільки протилежний ефект», – цитує його слова БТА.

Китай використовує інциденти в аеропорту Кабула, щоб посилити критику дій США в Афганістані, зокрема, спроб США встановити демократію західного зразка. Китай, який має невеликий кордон з Афганістаном, залишив своє посольство в Кабулі відкритим і прагне до дружніх відносин з талібами.