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Генсек НАТО Столтенберг: Повернення талібів загрожує міжнародним тероризмом

Генсек альянсу Йенс Столтенберг зазначив, що НАТО займеться "вивченням численних уроків" з ситуації в Афганістані, коли завершить евакуацію свого персоналу

Гліб Парфененко
Генсек НАТО Столтенберг: Повернення талібів - загроза міжнародному тероризму
Фотографія NTB / REUTERS

НАТО не виключає можливість нанесення дистанційних ударів по міжнародним терористичним угрупованням, якщо ті спробують знову влаштуватися в Афганістані. Про це заявив у вівторок генсек альянсу Йенс Столтенберг на прес-конференції за підсумками позапланового засідання Північноатлантичної ради з Афганістану.

“Афганістан не повинен стати платформою для міжнародних терористів. Ми будемо стежити за цим дуже уважно, і, звичайно, країни НАТО залишаться пильні і збережуть можливість атакувати терористичні групи дистанційно, якщо ми побачимо, що ці групи знову намагаються влаштуватися в Афганістані”, – сказав він.

Столтенберг заявив, що країни НАТО знали про ризик повернення “Талібану”, але не могли передбачити швидкість падіння Афганістану, альянс пов’язує його з провалом дій афганських властей і армії.

За словами Столтенберга, Північноатлантичний альянс займеться “вивченням численних уроків” з ситуації в Афганістані, коли завершить евакуацію свого персоналу.

“НАТО має бути зроблено висновки з численних уроків по Афганістану. Ми займаємося цим, коли буде завершена евакуація”, – сказав він.

За інформацією Reuters.

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