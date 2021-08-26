Джо Байден скликав екстрену нараду після вибухів в Кабулі

В аварійному режимі знаходиться Білий дім після вибуху за межами аеропорту в Кабулі з жертвами, включаючи американець.

Джо Байден скликав екстрену зустріч з міністром оборони і держсекретарем Ентоні Блінкеном, побоюючись нових атак.

تازہ ترین#کابل ائیرپورٹ پر خودکش حملے کے بعد کے مناظر

زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے#KabulAirport pic.twitter.com/Lt32sYBEMF — افغان اردو (@AfghanUrdu) August 26, 2021

Раніше Пентагон заявив, що операції зі звільнення Афганістану триватимуть «до кінця місії США», запланованої на 31 серпня, заявив сьогодні Пентагон, заперечуючи, що операція може бути завершена «протягом 36 годин».

«Ми продовжимо евакуювати якомога більше людей до кінця місії», – написав у Твіттері офіційний представник Пентагону Джон Кірбі незадовго до вибухів в аеропорту Кабула. «Операції по вивільненню з Кабула не будуть завершені протягом 36 годин», – сказав він.

Американські військові, які гарантують безпеку кабульського аеропорту, повинні покинути Афганістан до вівторка, дати їх повного виведення, яка була встановлена і підтверджена президентом Байденом.