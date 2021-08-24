Директор ЦРУ таємно зустрівся з лідером талібів в Кабулі

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс вчора провів таємну зустріч з лідером Талібану Абдулом Гані Барадара, повідомляє Washington Post у вівторок.

Згідно з урядовими джерелами, цитованими Washington Post, вони провели особисту зустріч, що стала першою подібною зустріччю на вищому рівні з тих пір, як таліби взяли під свій контроль столицю Афганістану Кабул.

Подробиці їх переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проводиться на тлі виведення американських та інших західних збройних сил з Афганістану, термін якого закінчується в кінці місяця.

Джерело: BNR