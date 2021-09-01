CNN: у американців є секретна угода з талібами

Американські військові уклали секретну угоду з талібами, згідно з яким таліби супроводжують американців до спеціальних виходів в аеропорту Кабула, повідомляє CNN.

Згідно з офіційними джерелами ЗМІ, американські військові зробили зробили таємні виходи в аеропорт і секретні «колл-центри», щоб полегшити евакуацію громадян США.

Джерела додали, що американцям було сказано зібратися в заздалегідь визначених місцях недалеко від аеропорту. Звідти їх буде супроводжувати таліби, які перевірятимуть їх документи і супроводжуватимуть до секретного виходу з аеропорту, повідомляє BGNES.

Все це відбувається на тлі величезних натовпів афганців, що всіляко намагаються покинути країну.

Всього з липня по повітрю з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая було доставлено більше 122 000 чоловік, і більше 6000 американських цивільних осіб були евакуйовані. Минулого тижня в результаті вибухів в аеропорту загинули 13 військовослужбовців США і понад 170 афганців.