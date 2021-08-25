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Бойовики ІДІЛ збираються атакувати сили США і їх союзників в Афганістані – Байден

Президент США заявив, що «сповнений рішучості» забезпечити виконання своєї місії по виїзду з Афганістану.

Гліб Парфененко
Бойовики ІГІЛ збираються атакувати сили США і їх союзників в Афганістані - Байден
Президент США Джо Байден © AP Photo / Susan Walsh

Бойовики ІДІЛ-К, члени Ісламської держави, терористичної організації, шукають способи атакувати сили США і їх союзників в Афганістані, заявив у вівторок президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі по ситуації в Афганістані.

Байден сказав, що він «повний рішучості» забезпечити виконання своєї місії по виїзду з Афганістану. Він сказав, що знає про зростаючі ризики і що їх необхідно враховувати. Серед цих ризиків Байден назвав небезпека нападу ІДІЛ-К, філії Ісламської держави в Афганістані.

«Кожен день, коли ми знаходимося на землі – це ще один день, коли ми знаємо, що ІДІЛ-К прагне нанести удар по аеропорту і атакувати як сили США і їх союзників, так і ні в чому не винних мирних жителів», – сказав Байден. Він також сказав, що «кожен день наземних операцій ми збільшуємо ризик для наших військ через зростаючі загрози з боку ІДІЛ-К, і що завершення місії до 31 серпня залежить від продовження координації з Талібаном, включаючи постійний доступ для евакуйованих до аеропорту.»

У вівторок офіційний представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід заявив, що будь-який, хто захоче покинути Афганістан, зможе зробити це до 31 серпня. «Ми не допустимо ніяких операцій з евакуації після 31 серпня», – сказав він. Муджахід також повідомив, що дорога в міжнародний аеропорт Кабула закрита, і проїзд дозволений тільки іноземним громадянам. «Ми перекрили дорогу в аеропорт і пропускаємо тільки іноземців», – сказав Муджахід.

Джерело: ТАСС

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