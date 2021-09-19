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АФГАНІСТАН

Афганістан: три вибухи. Перші атаки при режимі талібів

Євгеній Подольський
Reuters

Під час перших атак в Афганістані після приходу до влади талібів щонайменше дві людини були вбиті і 19 отримали поранення, – повідомив AFP, представник талібів, який побажав залишитися невідомим. Напад стався в суботу в Джалал-Абаді.

У цьому місті з населенням 360 000 чоловік на сході Афганістану, серед іншого, поліцейська машина, що належить правоохоронним органам Талібану. Були й ще два спалахи.

За даними медичних служб провінції Нангархар, столицею якої є Джелалабад, число загиблих в результаті трьох нападів було більше, ніж повідомив представник «Талібану»: очікувалося, що загинуть троє.

До полудня суботи жодна організація не заявила про напади в Джелалабаді.

Ніхто не визнав себе винним у нападі

AFP нагадує в цьому контексті, що провінція Нангархар – це регіон з високорозвиненими структурами Ісламської держави Хорасан (ІГ-К), яке конкурує з талібами в Афганістані. Саме структури ІС-К стояли за нападом в кабульському аеропорту 26 серпня, в результаті якого загинуло понад 100 осіб.

У суботу були знову відкриті приватні школи, і учні могли повернутися в них. Однак цей привілей поширюється тільки на хлопчиків. «Талібан» не дозволяв дівчаткам і вчителям відвідувати школи, зазначає AFP.

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