Афганістан повернеться до смертної кари

Мулла Норуддін Турабі, відповідальний за в’язницю в режимі талібів, сказав, що Афганістан повернеться до таких практик, як обезголовлення і страти. Він зазначив, що не відомо, чи будуть покарання застосовуватися публічно.

Турабі є одним із засновників руху «Талібан» і був міністром юстиції під час свого попереднього правління в 1990-х роках. Він також керував служінням по просуванню чеснот і запобігання порокам. Він був відомий суворим дотриманням правил шаріату. Покарання за злочини призначалися публічно, а страти проводилися, в тому числі, на стадіоні в Кабулі за участю сотень глядачів. Вбивця отримав постріл в голову, вирок приводив у виконання представник потерпілої сім’ї. Злодіям відрубали руки. Тим, хто скоїв пограбування, також відрізали ноги.

Турабі попередив, що світ не повинен втручатися у внутрішні справи Афганістану. – Ми ніколи не коментували правила і штрафи інших країн. Ніхто не скаже нам, які у нас повинні бути права. «Ми будемо слідувати принципам ісламу і засновувати свій закон на Корані», – сказав він.

«Відрубування рук необхідно для безпеки, і це покарання в минулому було стримуючим фактором», – сказав він. Він додав, що уряд розглядає можливість його публічного виконання.

В середині вересня з’явилася інформація про те, що таліби відновили принизливу практику дрібних крадіжок. По крайній мірі, два випадки були задокументовані, коли чоловіки зі зв’язаними за спиною руками проїжджали через Кабул. В одному випадку особи злочинців були пофарбовані в чорний колір, в іншому – вони висіли на шиї або засунули в рот сухі буханки хліба.