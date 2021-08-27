100 осіб вже стали жертвами подвійного нападу в Кабулі, 1500 отримали поранення

Як повідомляє BBC, в результаті подвійного вибуху бомби біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 100 осіб та 1500 осіб отримали серйозні травми, повідомляє РІА.

Таліби заявили, що найбільше постраждали від нападу, тому що вони втратили 28 своїх бійців. «Ми втратили більше людей, ніж американці», – сказав прес-секретар, який побажав залишитися невідомим. Він сказав, що немає причин продовжувати 31 серпня крайній термін для виведення іноземних військ.

Щонайменше 13 американських солдатів були вбиті внаслідок вибуху в четвер перед кабульським аеропортом.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт. Передбачається, що це було скоєно його крилом ІГІЛ-Хорасан. Президент США Джо Байден пообіцяв, що Сполучені Штати знайдуть винних у терактах біля Кабула. Звертаючись до нації після двох вибухів в аеропорту Кабула, він сказав, що просив Пентагон розробити план удару у відповідь по ним, повідомляє Reuters.